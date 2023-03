Wat is de bewering?

Pointer, AD en Nieuwscheckers helpen de campagne van Mark Rutte.

Wie zegt dat?

Nou, eh, wij.

En waarom dan?

Sinds de campagne voor de Provinciale Statenverkiezing is begonnen proberen de vvd en Mark Rutte deze te framen als een 'tweestrijd' tussen de vvd en de 'linkse wolk' van PvdA en GroenLinks. Er is helemaal geen sprake van een tweestrijd, maar zolang media doen alsof die wel bestaat levert dit veel aandacht op waar de vvd (en ook de PvdA en GroenLinks trouwens) van profiteert.

En wat is er nu gebeurd?

Het Algemeen Dagblad heeft gisteren, in samenwerking met Pointer (KRO-NCRV) en Nieuwscheckers, een factcheck gepubliceerd over een uitspraak van Mark Rutte.

Wat is er met die factcheck?

Die is zo godsgruwelijk slecht dat je de hele tijd de indruk krijgt dat we te maken hebben met een parodie. De check blijkt gebaseerd op een uitspraak van Mark Rutte op een vvd-bijeenkomst die door de NOS is geciteerd. Rutte zegt daarin dat PvdA en GroenLinks "eigenlijk zeggen: ‘Die hele boerenstand in Nederland hebben we eigenlijk niet meer nodig’". Het woordje 'eigenlijk' is cruciaal, net als de context van de uitspraak. Maar in de factcheck wordt gedaan alsof Mark Rutte serieus beweerd zou hebben dat PvdA en GroenLinks in hun partijprogramma hebben opgenomen dat de boerenstand niet meer nodig is. Vervolgens wordt dat vergeleken met de partijprogramma's van PvdA en is de conclusie: PvdA en GroenLinks willen helemaal de boerenstand niet afschaffen.

Jezus dat klinkt wel erg dom.

Ja maar het is echt zo. Lees zelf maar.

En wat levert die check uiteindelijk op?

De lezer 'leert' van deze factcheck twee dingen. 1: het standpunt uit het partijprogramma (dus niet in de praktijk) van PvdA en GroenLinks over de boeren. En 2: dat er een strijd is tussen de vvd en de 'linkse wolk' over wat er met de boeren moet gebeuren.

Precies wat de vvd-campagne wil dus?

Ja. Wij beoordelen de bewering 'Pointer, AD en Nieuwscheckers helpen de campagne van Mark Rutte' dan ook als waar.

