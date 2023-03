JA DE CIA BEDOEL JE

Eerst even het gehele citaat uit de New York Times: "New intelligence reviewed by U.S. officials suggests that a pro-Ukrainian group carried out the attack on the Nord Stream pipelines last year, a step toward determining responsibility for an act of sabotage that has confounded investigators on both sides of the Atlantic for months. U.S. officials said that they had no evidence President Volodymyr Zelensky of Ukraine or his top lieutenants were involved in the operation, or that the perpetrators were acting at the direction of any Ukrainian government officials."

Enorm geestig natuurlijk. Alsof er niet-statelijke "pro-Ukrainian groups" bestaan die ook nog eens zonder hulp van de Oekraïense overheid in staat zouden zijn tot zo'n complexe aanval. Makkers, inderdaad was het waarschijnlijk gewoon de CIA, maar waarom doet iedereen alsof zo'n strategisch enorm goed uit te leggen oorlogshandeling nou echt zo'n schande is? Het is oorlog, en dan wordt er ook buiten het schaakbord zelf om wel eens aan wat variabelen gedraaid. Niet chique, maar in een oorlog is het echt niet zo vreemd om exact hetgeen te doen waar je nog net mee wegkomt, en de VS komt hier prima nog net mee weg.

Maar geef het dan in ieder geval toe, laffe Langley takken.

Ja, zoiets