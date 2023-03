Okay, "vliegtuigkaping" voelt toch als iets teveel eer voor de bovenstaande Francisco Severo Torres (33), zo'n drie kwartier voor de landing van een United Airlines-vlucht tussen Los Angeles en Boston. In het proces-verbaal lezen we dat Torres begon te klooien met de nooddeur en de situatie uit de hand liep toen een steward hem hierop aansprak.

Hij begon te schreeuwen of er gewapende Air Marshals van Homeland Security aan boord waren, waarna hij schreeuwend dreigde met: "So where's Homeland Security with a gun? Because I am waiting for them to point the gun at me so I can show everybody that I will die when I take every bullet in that clip - and I will kill every man on this plane."

Die laatste zin is aan boord van een vliegtuig natuurlijk een universeel groen licht om iemands strottenhoofd standrechtelijk uit z'n keel te trekken. Maar goed, vertel dat maar aan die verlammende mix van cortisol en adrenaline die zich van uw lichaam meester maakt terwijl uw psyche zich onbewust beroept op het Bystander Effect.

Vervolgens trok hij een 'wapen' dat uiteindelijk een "gebroken metalen lepeltje" bleek te zijn. Hij stond op uit zijn stoel en stak een stewardess driemaal in de nek voordat hij overmeesterd werd.

Aan de 99% die denkt dat hij in zou grijpen: dit is de 99%