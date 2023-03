Het zijn roerige tijden in het leven van Geraldine Kemper (bekend van: nog uitzoeken) en haar vriendje Freek de neukbeer. Freek wil liever niet in de media maar toch roept Geraldine Kemper te pas en te onpas dat ze weer is gepaald door Freek, of door een heleboel anderen, nu weer in de skilift. Lekker dan voor die Freek, want heisa natuurlijk. En nu gaat zelfs Evert Santegoeds (oud-mediale Coldeweijer) zich ermee bemoeien. Het seksleven van Evert Santegoeds zelf is wat Zwift is voor wielrenners (digitaal) en HIJ gaat dan, sámen met de wandelende wortelkanaalbehandeling Jack Plooij, speculeren of Kemperkip daadwerkelijk met de handjes tegen de ruit van de skilift heeft gestaan. Djezus. Wat is er nou eigenlijk erger?

Gipsvlucht Deed Geraldine Kemper een wipje in de skilift? Ja (team Geraldine Kemper)

Nee (team Evert Santegoeds & Jack Plooij)

Ik wil dood



Poll is Verlopen.