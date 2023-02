Ik was wel hiero geboren maar mijn ouders emigreerden in de jaren '50 en kwam.ik hier pas na 20 jaar terug. Die linkse kerkiërs begonnen me gelijk te pesten want in het buitenland was alles vijf keer groter dan hier en kregen ze onderbuikgevoelens van. Ik heb daarom een enorme afkeer van linkse kerkiërs en stem altijd die partij die hun het meeste dwars zit.

Ik noemde steeds mijn opleidingen in het buitenland bij het solliciteren maar werd niet aangenomen. Pas toen ik het buitenland niet meer noemde in mijn cv kon ik sollicitatiegesprekken krijgen bij bedrijven en ben ik uiteindelijk aangenomen. Pas jaren later durfde ik tegen m'n baas over mijn buitenland te praten. In de jaten '80 was er werkloosheid alom. Ik heb daarom nooit een baan in mijn stiel gekregen.

De bedrijven maken nu grote winsten. Kaag krijgt miljarden extra. Maar die gaat ze niet uitdelen aan de hardwerkende mensen die die winsten mogelijk hebben gemaakt. Nee, het wordt uitgedeeld aan de asielzoekers, de voedselbankiërs en zonnepanelen en warmtepompen voor mensen in sociale woningen. En dat is na 15 jaar afgeschreven, want zolang blijft de glycol goed in warmtepompen. Dus weg al dat extra belastinggeld van de grote winsten.

Mijn werkgeverspensioen is weggezet tegen 1% en is daarom waardeloos. Ik word op mijn AOW gekort omdat ik in het buitenland op de middelbare school heb gezeten. Dus ik moet het nu hebben van lekker vangen. Ik heb op Annabel gestemd en nou is mijn AOW 6% verhoogd. Ik heb mijn kinderen geschonken en val nu onder de grens voor zorgtoeslag. Nooit geweten dat het zoveel was die zorgtoeslag. Man man man, wel 350 halve liter blikjes Hollands gebrouwen bier van de Lidl elje maand. Dat kregen die voedselbankiërs en sociale huurders al die jaten al. Mijn zonnepaneeltjes leveren ook goed op. En de gemeente geeft mij teee jaar energietoeslag vam €1300. Lekker man. Dus als ik nog wat kan vangen doe ik dat, laat maar komen. Ik stook hatseflats (echte woord mag ik niet meer zeggen, wel van Joris maar niet van TimmerFrans en Vara Kassa want woke) van gratis wegwerp hatseflatsen, dus ik red het nog.