:

Dat klopt. De hele "Nederland in Nood" en "Geen Boer geen Voer" actie is niets meer dan de overheid dwingen om goedschiks of kwaadschiks meer miljoenen op te hoesten.

Ik durf het wel aan om te stellen dat de meeste reaguurders dat best wel een beetje veel geld vinden. Laatst zei iemand dat we helemaal geen boeren moeten uitkopen maar stoppen met subsidies geven en smalend kijken hoe ze failliet gaan. Dat geld wat we niet weggeven kunnen we investeren in goede duurzame boeren die wel hun best doen.

Ik kon me daar wel in vinden. Het enige probleem daar in zit is dat de boeren hun geld van de EU krijgen en niet van de overheid.