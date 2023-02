De schade in Groningen was voorspelbaar, vermijdbaar en betaalbaar

Groningen blijkt een gevalletje ongekend onrecht. 1959 werd er gas gevonden in Slochteren, in 1963 startte de productie en in exact hetzelfde jaar waarschuwde ingenieur Meiborg dat de bodem een meter zou inklinken. In 1986 kwam de eerste aardbeving. In 2018 kwam er pas een bouwnorm om aardbevingbestendig te bouwen, een norm die goedkoop, niet afdwingbaar en ontoereikend is.

Deze affaire gaat over geldbeluste politici die een halve eeuw lang te dom zijn om te beseffen dat je niet kunt onderhandelen met natuurwetten. Die worden namelijk WEL feilloos gehandhaafd. Ik ben een beetje klaar met politici die hopen dat de bom barst na de verkiezingen en hopen dat de storm overwaait voor de volgende verkiezingen. Reken 15 maart keihard af met deze mentaliteit.

Je kan de voorspelling van ingenieur Meiborg staven met natuurkunde beschreven in Philosophiae Naturalis Principia Mathematica geschreven door sir Isaac Newton. Dat boek is uit 1687. Al zestig jaar hebben we politici die weigeren rekening te houden met zeventiende-eeuwse natuurkunde. Dit is geen verrassing of nalatigheid, maar sabotage en vernieling decennialang verhuld met misleiding.

Deze waarschuwing rust op ongekend makkelijke natuurkunde. Als je een fietsband een beetje leeg laat lopen, krijg je vanzelf dat de metalen velg over de straat stuitert en de rit nogal onprettig wordt voor uw edele delen. Hetzelfde met de Groningse bodem, het poreuze gesteente zat op slechts kilometers diep vol met aardgas op hoge druk. Laat het gas eruit, de druk daalt en de bodem stort in.

De staat kwam er in 2015 achter dat Europese aardbeving-bestendig-bouwnorm Eurocode 8 uit 2004 (PDF) niet was opgenomen of aangevuld in Nederlandse bouwnormen. (PDF). Een wettelijk kader ontbrak. Er was ook nog steeds geen onderzoek gedaan of door de mens veroorzaakte Groningse aardbevingen aanvullende ontwerpeisen opleveren ten opzichte van normale aardbevingen.

Het is een keuze gebouwen niet mee te laten bewegen met aardbevingen. Dat systeem heet base isolation. Het gebouw staat dan op veren en schokdempers, en kan vrij bewegen ten opzichte van de grond. Mocht de grond bewegen, dan hoeft het gebouw niet mee te bewegen, en blijft heel. Het scheelt maar tientallen centimeters in bouwhoogte. Peanuts.

Het is een keuze gebouwen te maken uit materialen die tijdens een aardbeving flexibel kunnen vervormen, in plaats van breken. Kunststof, hout en aluminium blijven heel, waar beton en baksteen breken en scheuren. Bedenk even rustig hoeveel er in de afgelopen halve eeuw in Groningen gebouwd is. Als je dat ietsje anders had gedaan, had je daar zonder angst of ongemak gewoond en gewerkt.

Japan bouwt ziekenhuizen die bij een aardbeving van 9.0 volledig operationeel kunnen blijven. Kijk je in de kelder, dat staat het gebouw op schokdempers opgebouwd uit afwisselend plakjes rubber en plakjes staal. We hebben het hier niet over dure geavanceerde technologie. Deze maatregel niet nemen en dan blijven procederen, repareren en herbouwen is duurder, onethisch en inhumaan.

Een beetje staal uit onze hoogovens en een beetje synthetisch rubber uit onze raffinaderijen, en al deze schade had niet gehoeven. Als wij serieus zijn met onze hulp aan Groningen of Turkije, dan beginnen we zulke simpele bouwmaterialen gratis beschikbaar te stellen. Elke aardbeving noodhulp leveren voelt barmhartig, maar het is ook een teken dat een structurele oplossing is geweigerd.

Het is ook nogal ranzig hoe gevestigde media nu al proberen te wijzen naar oliebedrijven. De winst van oliebedrijven ging naar pensioenfondsen, de staat roofde die leeg. De staat gaf de vergunning af om onder mensen te boren en te delven. De staat ging ervandoor met het meeste geld. Wat niet betaald is met oplopende staatsschulden, werd betaald met verkwanselde gasbaten.

Er is 428 miljard verdiend aan Gronings gas. Na 28 jaar aardbevingen werd een fonds van 1,2 miljard opgericht, waarmee vooral vergaderd en geprocedeerd is. Stucwerk aansmeren terwijl de hut nog verankerd aan de grond zit, is volstrekt zinloze symptoombestrijding. Dat ik na zestig jaar nog een stukje kan typen met de oproep toch eens te beginnen aan werkende bouwmaatregelen, zegt eigenlijk alles.

De beslissing om de Deltawerken te bouwen viel tenminste nog enkele dagen VOOR de watersnoodramp. Hier hoopt de staat dat Groningers geen politiek momentum behouden, dat de bodem tot rust komt voordat er geld is uitgegeven aan preventie en dat ze de schade niet of slechts gedeeltelijk betalen. 2000 pagina's parlementaire enquête is een schijnbeweging naar verjaring.

Diezelfde hoop had Mark Rutte in het kinderopvangtoeslagendossier. Daarvoor is zijn kabinet vlak voor de verkiezingen theatraal afgetreden en in exact dezelfde coalitie weer aangetreden. Onder de streep is Rutte 3/4 alleen een paar weken extra demissionair geweest. Transparantie, integriteit, schadeherstel en kinderen weer in contact brengen met hun ouders lukt nog steeds niet.

Mark Rutte kondigde aan na zijn vertrek uit de politiek te gaan lesgeven. Hij kan beter achterin gaan zitten op vmbo-basis en een examen natuurkunde afleggen. (PDF) Trump wilde graag een dementie-test voor politici, ik wil graag bewindspersonen en volksvertegenwoordigers testen of ze wel genoeg bagage hebben om ons veilig te houden. Ze hebben te weinig technische en medische kennis.

Doe 15 maart eens gek, stem op een arts of ingenieur.