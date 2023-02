Eindelijk. De "meest gezochte man van Nederland" Lucky met de moeilijke naam (Minh Nghia Vuong, vanaf nu weer bekend als Minh Nghia V.) is gepakt. Hij schoot op 21 januari zijn ex en haar moeder neer (of zoals dat in media die feiten opeens geen feiten meer vinden als een rechter er iets over moet gaan zeggen: "hij wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben neergeschoten"). De moeder overleed, zijn ex raakte zwaargewond. Sindsdien was de politie naar hem op zoek, maar dat leek steeds niet op te schieten. Tot vanmiddag dus, op de Ketelbrug in Schiedam. "Door een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk, kon de verdachte door de Dienst Special Interventies (DSI) worden aangehouden. Hij is ingesloten. Op het moment van zijn aanhouding zat de verdachte alleen in een auto. Deze is in beslag genomen voor nader onderzoek." Benieuwd of die oplettende burger die 30.000 euro beloning vangt!