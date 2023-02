Groente: nee te duur . Motor: ja goedkoop. The way of men

De motor, door helemaal niemand ook wel een Plakkaat van Verlatinghe op Twee Wielen genoemd. Waarlijk, een onafhankelijkheidsverklaring met cylinders, een sociaal contract tussen een man en de weg, een ketting aangedreven soevereiniteitsbeginsel. Want een man met een motor, is een man die je niet kunt veranderen. En dit land kent steeds meer mánnen. "Sinds de coronapandemie groeit het aantal motorrijders in ons land flink. Vorig jaar werden er ruim 15.000 motoren verkocht en dat is volgens branchevereniging Bovag het hoogste aantal sinds 2008. Eind januari reden er bijna 795.000 motoren in Nederland en voor het eerst zijn er meer dan 1,5 miljoen bezitters van een motorrijbewijs."

Schuld van de plandemie overigens. ""Tijdens de pandemie probeerden veel mensen die naar het werk wilden, het openbaar vervoer te mijden", vertelt een woordvoerder van de Bovag. "Ook zochten veel mensen naar nieuwe manieren van vrijetijdsbesteding."" En zelfs de vrouwen doen mee. "Bij motorzaak Motoport Goes herkennen ze dat. "Wij zien heel veel nieuwe klanten: jongeren en ook vrouwen", zegt Simon de Regt van Motoport. "Vooral tijdens corona zag je dat veel mensen een nieuwe hobby zochten. Ze konden niet op vakantie, ze konden niet uit eten en velen hebben toen de motor ontdekt.""