Poetin kraamde weliswaar zijn gebruikelijke NAVO-haat uit, maar ramde niet op de rode knop tijdens zijn toespraak. Amsterdam maakt weer kans op capabele wethouders door het vertrek van Shula Rijxman. Het AD schrijft eindelijk interessante artikelen (Dank Kim!, red). De vrouw die door haar ex Lucky werd neergeschoten in Zwijndrecht is eindelijk buiten levensgevaar, al is de triggerhappy gek nog steeds niet gevonden. We krijgen een heel klein beetje privacy terug. Ondanks dat ze bezet is, kunt u nog steeds batsen met Geraldine. En dat veilig doen, is nu nog goedkoper. Rotterdam wordt weer schoongemaakt. Amsterdam niet. En een groep vrijwilligers op Schiermonnikoog heeft eigenhandig de oorlog in Oekraïne opgelost. Alles ging dus best lekker vandaag totdat we lazen dat de winter nu echt voorbij is en de bekende saharazandterreur voor de deur staat. Die nutteloze import uit de woestijn komt uw vierwielige trots bekladden, zodat u zaterdag weer met de rest van de stad kan aansluiten in de rij voor de carwash. Er blijft ons werkelijk niets bespaard.