Goh, dat zagen we niet aankomen hoor: het COA geeft wederom een slinger aan de inmiddels versleten noodklok. Weer dreigt er een gebrek aan opvangplekken en deze keer specifiek voor alleenreizende minderjarige vreemdelingen, want kinderen doen het nu eenmaal goed in de media met quotes als: "Dit is de meest kwetsbare groep asielzoekers." De situatie is inmiddels "nijpend" en dreigt volgens het COA in maart te escaleren naar "penibel". Vorig jaar kwamen zo'n 4.200 minderjarigen zonder ouders naar Nederland en de instroom neemt alleen maar toe. "We zien nog geen indicaties dat de aantallen afnemen. We denken dat we eind dit jaar 5.000 jongeren moeten opvangen." Daarom ziet het COA zich genoodzaakt om het grootste angstbeeld van correct Nederland in te zetten. "Half maart dreigt het penibel te worden. Dan moeten jongeren straks weer op een stoel in de wachtruimte in Ter Apel overnachten." Stoelslapers! Stoelslapers in de persalarmen. Stoelslapers op de voorpagina's van de kranten. Stoelslapers in verontwaardigde Tweede Kamerdebatten. Stoelslapers in de talkshows (behalve op zaterdag). Stoelslapers vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen, zodat de VVD allerlei daadkrachtige plannen kan presenteren waar vervolgens helemaal niets van terechtkomt. Stoelslapers die afleiden van het feit dat langetermijnoplossingen uitblijven en we lapmiddel op lapmiddel plaatsen om deze overstroming het hoofd te bieden zonder dat iemand iets doet aan het gat in de dijk. Maar goed, iemand nog een klapstoeltje over?

INSTANT UPDATE: Druppel op gloeiende asielplaat: We babbelen weer met Marokko over terugstuurdiërs.