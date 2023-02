Rheden, Gelderland. Daar waar het riet groeit. Bekend van Erik Breukink, de Tornado, het schaapscheerdersfeest (derde zaterdag in juni) en de Posbank. En GroenLinks is er de grootste partij. Kortom, alweer zo'n vervelend kudtdorp dat randstadje speelt en waar je met een grote boog omheen moet rijden. En het wordt nog ergerder in Rheden, want GroenLinks Rheden (lol) wil in Rheden meer meer meer inclusieve straatnamen. Denk dus aan vrouwen, non-binaire mensen, mensen van kleur, mensen van gemengde afkomst, enzovoorts. Dus wij kijken in het straatnamenboek van Rheden of het echt zo erg gesteld is. En dat valt dus reuze mee. How about de Emmaweg, Wilhelminaweg, Julianaweg, Beatrixlaan, Margrietstraat, Marijkestraat, Irenestraat. Er is potdomme zelfs een Suze Groenewegstraat, het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid van Nederland! En dan heeft Rheden ook nog eens een straat vernoemd naar de ideale schoondochter DE DEL. Wat zeuren ze dan?