Waar kijkt u nou liever voetbal dan op uw favoriete website wee wee wee punt geenstijl punt en el? Ja in het stadion, maar u bent iemand die liever niet € 7,25 betaalt voor een Heineken Extra Groot + nog eens € 0,25 voor het draagkartonnetje. Bovendien wil Samantha vandaag helemaal niet van huis weg - u hebt weten te voorkomen dat u 'gezellig' een potje Carcassonne moet spelen, samen voetbal kijken is een prima alternatief. Bovendien zijn al uw vrienden supporter van De Graafschap, Den Bosch of Fortuna, zij hebben immers geen kosten-batenanalyse losgelaten op de prijzenvangst om 'dan maar voor Ajax te zijn'. Enfin, met het bord op schoot Ajax tegen 1. FC Union Berlin, de verrassende nummer twee van Duitsland, en daarna de Spaanse subtopper Sevilla tegen PSV. Superleuk, LIVE BEELDEN EMBEDDEN STREAM ALLES na de klik. Hup Ajax & hup PSV!