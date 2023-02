Dit jaar bestaat de GeenStijl twintig jaar (en daar mag u iets van vinden). Dat is anderhalve eeuw in internetjaren. Bijna niemand overleeft zo lang zonder staatssteun en: zonder betaalmuur. Alle GS-content is nog steeds gratis, je kan met ieder wegwerp-emailadres registreren om anoniem te commenten, we profileren je niet privé om je achter je postbus te kunnen influencen, de huisregels zijn soepel (okee, relatief soepel) en een kleine redactie van klassiek geschoolde internet-archeologen graaft per week zo'n honderd topics aan waan, wob/woo en woordgrappen voor je op, bijgestaan door een ingenieur uit onze eigen panelen, een bankier die niet van geldpersen houdt, een politiek analist die zijn eigen hof houdt en natuurlijk de onmisbare dronken dorpspompliterator, plus een drammende Duitser met een roze pothelm plopkap en een camera om politici mee op te jagen. En de groene pixel krijg je ook voor graties.

Is er dan niks veranderd in die twintig jaar? Ja gelukkig wel zeg. Wij zijn ouder geworden. U bent wat ouder geworden. Niemand op deze perkamenten pagina's snapt Gender Z nog, met hun TikTok, transhypes en niet te ontcijferen heuristiek middels digitale hierogliefen ūüćĎūüí¶ūüćÜūü•ļ. En misschien zijn we wat milder geworden dan in de wildere jaren-Weesie, toen het internet nog van HTML was en het ironische edelmetaal voor het oprapen lag. Maar de beschaving schrijdt voort en wij schrijden mee. Steeds minder tendentieus, sterker gefundeerd en noodzakelijk kritisch. Dat heet opgroeien. Twee dingen zijn echter nooit veranderd. We doen nog steeds wat we zelf willen, want dat houdt het leuk. En we vragen om uw steun, geld en lidmaatschap, zonder het met betaalmuren af te dwingen. Help ons om dat zo te houden, want dat is de klassieke manier.