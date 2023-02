Ik heb ook een kaartje gestuurd.

Het was ergens in de hoogzomer van 1986, in mijn plaatselijke, gemeentelijke buitenzwembad-speeltuindinges-weide. Daar waar je als menneke wat tussen de zandbak en het 25-meterbad rende en ondertussen wat naar de natte plooien in glinsterende badpakken keek. Het was de tijd dat de hoogst fysieke pijpfitters-porno nog niet in zwang was en het vleselijke geluk nog diep in de vettige, zwetende schaambosschages mocht worden gezocht. Het waren de vieze, vettige jaren van de dampende seks met veel zweet, en nog meer zweet. Douches van het betreffende zwembad hadden dan ook op het einde van een zwemdag altijd ophopingen van bruine, slijmerige massa's in de hoeken van de betegelde ruimte. En haren, heel veel haren tegen de muurtegels rondom de RVS-drukknop van de douches. Uiteraard waren dit dusdanige kronkelharen dat het moeilijk te ontkennen was dat dergelijke haren uitsluitend van hoofden afkomstig konden zijn. En pis, het rook overal intens naar oude pis.

In deze uiterst harmonieuze sfeer, die het midden hield tussen een mortuarium, een abbatoir en een champignonkwekerij, leerde ik Trees van F. kennen. Trees was 58 jaar en had een soort van maankraterlandschap op haar veel te vette memmen. Ze bleek later de enige vrouw in West-Europa die reeds zo jong een dergelijk ver gevorderde vorm van cellulites op haar tetten had.

Toen ik Trees leerde kennen stond ze wijdbeens in de gemeenschappelijke douche te urineren. Trees weigerde haar badpak uit te trekken en liet haar lichaamssappen door het nylon percoleren. Ze keek me met joekels van pupillen aan en rende plotsklaps als een bezetene op me af en griste mijn linkerhand naar zich toe. Ze ontblootte haar gebit, waarvan haar rechterhoektand ontbrak. "Wacht hier menneke!" riep ze.

Ze rende de ruimte uit en vloog scherp naar links, de bocht om. Er klonk een kreun, waarop de plompe matrone weer met haar vette rug en veel te vette dijen in beeld kwam, terwijl ze een brandslang de hoek om trok. Haar vetmemmen hingen inmiddels pontificaal over haar veel te strakke badpak. Ze krabde zich in haar vulva en trok het badpak uit haar bilnaad.

"Dus jij bent dit jaar een communicantje? Eens kijken of het lichaam van Christus tegen wat weerstand kan, he?"

Ze rook naar kaas, maar ook naar nat karton, en ze greep me aan mijn linkerschouder bij zich. Ik zag haar ogen nu heel helder, haar pupillen hadden nu een diameter van wel twee centimeter. Haar nervositeit uitte zich onder andere in het veroorzaken van een wond aan haar rechtertepel. Haar veel te lange, zeer onverzorgde nagels waren al gedurende enkele minuten van ons onderhoud onverstoorbaar laagjes weefsel aan het wegkrabben rondom de tepelhoven. Toen ze het bloed bemerkte, propte ze haar beide vetzakken plotsklaps in haar vaal badpak weg, waarna ze enkele seconden hijgend naar het plafond keek. Ze had mijn schouder echter nog steeds vast.

Met joekels van pupillen zwaaide ze plotseling met de chromen spuitkop voor mijn neus. Ze ontblootte haar gebit, trok haar onderkaak tot onder haar adamsappel en drukte de spuitkop langs de elastiek van haar badpak in haar vulva. Met haar tweede hand erbij en een ferme kreun, begon ze eerst ritmisch wat rond te dansen. Het was alsof een totaal verkrampte down-mongool het Zwanenmeer stond te dansen. Toen ze een enorme scheet liet, slaakte ze een enorme zucht. Ze mompelde iets van "lekker" en er drupte wat bloed op de tegelvloer.

"En door...", mompelde ze, en ze dook weer als een trol ineen terwijl ze de spuit weer in haar vulva wurmde. Met een hysterisch krachtige kreun duwde ze de chromen hendel naar voren. Daarop veel ze als een verdoofde zeug op de ijskoude douchevloer; het koude bluswater vloeide rijkelijk over de ribbeltegels. Met moeite en enige verwarring wist ik de spuitkop uit haar lichaamsholte te trekken. Na een kort gevecht met de kracht van de straal wist ik de hendel terug te trekken.

Toen ik na deze redding Trees toch maar aan haar lot (of eventueel naasten/bekenden) over wilde laten, begon de berg met vet en eiwitten op de porseleinen vloer ineens te gorgelen. Toen ik naderde, was de wolharige mammoet reeds voor de helft weer opgerezen en keek ze me weer met pretoogjes aan.

"Wow!", zei ze.

Liefde, dat is wat die dag had kunnen ontstaan. Echter, dat deed het (absoluut) niet en het bovenstaande is een ode aan de hele, zinloze commotie rondom het werk van Pim Lammers.