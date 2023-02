Toch nog even over die 'bekende' voetballer die uit de kast is gekomen, want dat is altijd erg knap in de voetbalwereld - iedereen is homo enzo, vooral die van Vitesse. Ook Messi durft niet te zeggen dat hij een enorme homo is. Emotioneel betoog natuurlijk, hartstikke dapper ook, maar die GRETIGHEID van iedereen om op de applauswagen te springen is weer erg hinderlijk. Er zijn er een paar die dat doen omdat ze heel erg graag willen laten weten dat ze het doen en er zijn er een paar die het doen om ordinair wat klikjes en hartjes te harken. De KNVB houdt maar gewoon een keertje de bek want daar weten ze ook wel dat ze keihard voor lul staan, en dan is er nog de FIFA. Ranziger, goorder, smeriger en hypocrieter dan dat wordt het deze week echt niet meer.