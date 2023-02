Gorter publiceerde in 1890 het gedicht "De lente komt van ver, ik hoor hem koomen". Dat zal in die tijd nog wel niet dubbelzinnig zijn geweest. Verderop in het gedicht schrijft hij " O ik hoor haar komen,/ o ik voel haar komen". (Die continuity-fout valt me nu pas voor het eerst op.) Die nieuwe, erotische betekenis is hier niet helemaal misplaatst. Gorter was een heel sensuele dichter (en een vrouwenliefhebber).

Sorry, volgende keer weer over de poëzie van Marco Borsato en Lil' Kleine!