:

Dat is het niet. Nederlander is iemand met een Nederlandse nationaliteit. Niets betrekkelijk aan. Ik identificeer mezelf als vooral Hollander en in qua nationaliteit als Nederlander. Ik bedoel eigenlijk dat als we grenzen gaan stellen dan moeten we natuurlijk ook wel kijken naar alle binnen- en buitenlandse vijanden van het koninkrijk. Zullen we beginnen bij alle mensen die hier geboren zijn maar hun loyaliteit bij Poetin ligt? Daarna kunnen we het schorriemorrie opruimen wat liever Turks dan Paaps is en natuurlijk de Marokkanen die weigeren om Nederlander te zijn en te snappen dat we snappen het klusje moeten klaren. En ja, onze afstammelingen van slaven. Misschien moeten we ook maar beslissen dat zij gewoon Nederlander zijn.