:

Ja, de verhalen die u in de media leest! Laten we wel even die kanttekening erbij zetten!

Dat geeft u de INDRUK van "de meeste van dit soort verhalen gerelateerd aan gggggristelijke goedertierendheid".



Máár, dat dat uw indruk is, betekent niet perse dat dat ook de feiten zijn.



Al jarenlang is algemeen bekend is dat misbruik van kinderen ook is voorgekomen in niet-christelijke en in anders gelovende jeugdzorginstellingen.

Ik kan u verzeketen, het beeld dat veel mensen hebben, het beeld dat dit alleen bij christelijke instellingen en pleeggezinnen voor zou komen, dat beeld klopt écht niet!