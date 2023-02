@Capt. Iglo | 05-02-23 | 16:12:

Het is ook de VAR dan ziet alles er erger uit. De zwiepende benen zijn er de hele tijd. In het begin van de wedstrijd was er even discussie over een actie van een Feyenoorder die sprong van te ver naar een bal, kon er nooit meer bij. Een PSVer kopte hem wel.

Gevolg was wel dat hij hard in de ribben bij de PSVer kwam. Echt opzet, geen I te tie de bal te spelen en dus ook rood.

Helaas eindig je dan met teams van 5 tegen 5. Dan vind ik deze rode kaart een echte Kuip-rode kaart. Scheidsen voelen de druk en durven dan te geven. Zal in geen enkel ander stadion gebeuren.