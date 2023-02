Precies, net als Mosterd schrijft.... kunnen we nu allerlei ''heftige'' uitspraken van Rutte/Kaag c.s. verwachten... en helaas trappen veel kiezers daar nog in ook.

De enige partij(en) waarvan wij zeker weten dat zij inderdaad een halt willen toeroepen aan de asieltoestroom zijn PVV en FvD, zelfs dat JA21 (waar ik NOOIT op zal stemmen) moet men niet geloven, want Eerdmans is een net-niet figuur.... in 2006 wilde hij meedoen samen met Marco Pastors met Een-NL, tegelijk met de eerste keer dat Wilders ging meedoen met zijn lijst, Wilders haalde in 1x 9 zetels en Eerdmans kon weer naar huis (0 zetels), dat kwam o.a. toen hem tijdens een verkiezingsprogramma in 2006 op TV een vraag werd gesteld over asielzoekers/criminele Marokkanen, Eerdmans deed het in zijn broek... Wilders reageerde keihard (zoals we al 16 jaar van hem gewend zijn).

Ook Carolientje van BBB lijkt qua stemgedrag niet stevig in haar schoenen te staan als het om dit soort kwesties gaat, want stemt met de coalitiepartijen mee ipv tegen.

V Haga (BVNL) geef ik hooguit 1 of 2 zetels, de kiezers houden niet zo van weglopers, hoewel hij een prima kamerlid is en scherpe vragen stelt.... maar als puntje bij paaltje komt in het stemhok, komen ze toch weer terecht bij Wilders en Baudet.