(Niet zo) lang verhaal: jaren 90-sensatie KoRn bracht in 2022 maar weer eens een album uit, Requiem, en van een liveshow in de Hollywood United Methodist Church komt vandaag een liveplaat uit met de niet-akoestische nummers van de set. Het ding heet Requiem Mass. 'KoRn bestaat dat eigenlijk nog' roepen is veel volwassener dan roepen 'GeenStijl bestaat dat eigenlijk nog' - want ja, KoRn bestaat nog, en na een decennium met kak zijn die laatste paar albums eigenlijk best tof. The Paradigm Shift, The Serenity of Suffering, The Nothing en toen dus Requiem. Probleem is alleen dat normale mensen vanzelfsprekend niet doen aan livealbums, want als je daaraan gaat beginnen is het einde zoek en moet je naar de hel. Meer nieuwe muziek na de klik, maar Shania Twain slaan we ff over, omdat zij helemaal niet lief was voor haar FAMILIELID Henk Wijngaard, het Wonder uit Stadskanaal - al hebben we die bijnaam waarschijnlijk verzonnen.

All Out War (metalcore)

Robert Forster (singer-songwriter)

The Waeve (experimental gedoe maar wel okee)

Mark Erelli (americana)

Colony House (heppiedepeppie indie)

Brit Taylor (country)

Xandria (symphonische metal)

John Frusciante (ja die, met extreem wazige meuk)

Young Father (lo-fi gedoe)

LOTEC (punk)

The Men (rock)

Jonatan Leondoer96 (vaag)