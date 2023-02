Nu zijn ze te ver gegaan. Dat ontvoeren, moorden, bedreigen, aanslagen plegen en uiteraard het verhandelen van pretpoeders en plezierpilletjes was nog te overzien, maar nu blijkt dat ze het milieu vervuilen is Nederland klaar met de drugscriminelen. Tegenstanders onder de grond opslaan is dikke prima, maar geperforeerde ibc-tanks vol chemicaliën in de aarde proppen overschrijdt een morele grens. Waar blijft die actie? Die Extinction Rebellion-blokkade van een illegaal XTC-laboratorium. Hannah Prins die poseert terwijl ze tot haar middel in de gedumpte chemicaliën staat. Ouders die hun kinderen meenemen naar een demonstratie bij een cocaïnewasserij, omdat het zo belangrijk is voor hun toekomst. Greta Thunberg die bloemen in de lopen van de AK's van een Colombiaans kartel steekt. Jelle de Graaf die zich vastplakt aan een schilderij in Taghi's villa. Uiteraard zullen tegenstanders beargumenteren dat we deze producenten niet te hard moeten aanpakken, omdat we afhankelijk zijn van hun brandstof voor de ontwikkeling van onze entertainmentindustrie, maar daar hebben we geen boodschap aan. Het kost misschien de carrières van Gordon en Dreetje Jr., maar dan redden we wel de aarde voor ons nageslacht. Vergeet die A12 en op naar die donkere en afgelegen schuur waar net iets te vaak een AMG-Mercedes voor de deur staat. Kom op drammers, jullie willen toch het milieu redden?