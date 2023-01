Het is met maatschappelijke problemen heel erg simpel. Als laagopgeleide mensen ergens last van hebben (bijvoorbeeld dat ze geen woning kunnen krijgen, of alleen maar een woning van een PvdA-raadslid met schimmel) dan wordt er door de politiek NIETS aan gedaan. Maar o wee als hoogopgeleiden ergens last van hebben, dan staan ze in Den Haag allemaal vooraan met de oplossing. Zo waren er een paar jaar geleden allemaal zielige kinderen van hoogopgeleide ouders (bijvoorbeeld de kinderen van Ewald Engelen) die zenuwachtig werden van de Cito-toets, en toen werd de Cito-toets zo goed als afgeschaft. Dat dit ten koste ging van kansengelijkheid, werd vervolgens pas een maatschappelijk probleem toen er een hippe VPRO-documentaire over werd uitgezonden.

Maar wat heeft dit met treinen te maken GeenStijl? Nou dat zullen wij u eens uitleggen. Een tijdje geleden schreef Jannetje Koelewijn in NRC Handelsblad een klaagcolumn over een conflict in een stiltecoupé. Daarna schreef Jannetje Koelewijn nog een klaagcolumn over studenten met een tweedeklaskaartje in de eersteklascoupé. En nu staat Marcia Luyten vandaag in de Volkskrant met een klaagcolumn over mensen die muziek afspelen in de trein. Zoals wij geleerd hebben van Adjiedj Bakas: twee keer is toeval, drie keer is een trend. Wij geven u op een briefje dat er binnen een paar maanden op iedere trein vijf man met wapeninstructie zit om al het gepeupel dat het nog aandurft om zelfs maar te kuchen in een stiltecoupé helemaal de moeder te taseren. Kunnen die dierbare vriendinnen van Thierry Baudet eindelijk ook weer met een gerust hart de gele rups in.

Het dikke ik ziet iedere particuliere ergernis als een maatschappelijk probleem