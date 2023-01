:

Ik kom er met enige regelmaat en praat vooral tijdens de lunch of avondeten met de eigenaren/bedrijfsleiders van kleine en middengrote bedrijven. Door de hele VS, dus ook, of eigenlijk vooral, buiten de Erik Mouthaan gebieden Washington DC, NYC etc. Ik kom in de buurt van Minneapolis, Salt Lake City, Phoenix, Boston, Portland, Oak Ridge, Memphis, Golden en nog een paar stadjes in 'de provincie'.

Net als 2016, toen ik vlak voor de verkiezingen 3 weken door de VS toerde, heerst er (nog steeds?) het pro-Trump sentiment. Men is hélémaal niet te spreken over Biden, de inflatie is torenhoog en dat hele woke geneuzel moet je de streng gelovigen al helemaal niet mee aankomen. The Green New Deal en Critical Race Theory zijn ook pijnpunten.

Dus: Trump maakt een zeer goede kans om 'het' weer te worden.

Al zijn sommigen niet gecharmeerd van zijn horkerig optreden, maar waar wel veel mensen positief op reageren is zijn belofte om (te proberen) een eind te maken aan 'permanent Washington.

Iets wat men een DeSantis bv. niet ziet doen.