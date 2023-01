@Basil Fawlty | 22-01-23 | 18:16:

In India is er wat dat betreft wel rust gekomen. Maleisië was is hier decennia lang het voorbeeld van, met die roulerende sultans. Je kon Daan de interesse aan hockey afzien aan de prestaties van het nationale team, al bleef Maleisië altijd wat marginaal.

Pakistan en India zijn beide ingestort maar India is al weer geruime tijd er bij. Pakistan kan zich niet eens meer kwalificeren.

India heeft toch die hockey League gestart? Halen ze ook voor korte tijd toppers uit de hele wereld en worden niet eens gekocht, maar verdeeld over teams! Veel spanning en sensatie naar het schijnt. Het geeft ze wel weer een serieuze hockeymacht gemaakt.

Benieuwd of Pakistan ooit durft te erkennen dat leven in het verleden ze niets gaat brengen.