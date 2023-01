Dat is niet voor de poe... never mind.

Zo begint het! Een landelijke verplichting op onderhuidse chips met als slap excuus om vermissingen sneller op te lossen. Uitgevaardigd door de minister van Landbouw, want jullie zijn allemaal schapen. Ja, we weten het, de maatregel geldt nu enkel voor katten, maar voor u het weet is heel Nederland aan de beurt. Dan kunt u wel zeggen: "Toen ze kwamen voor Wasabi en Barkie, deed ik niets, want ik was geen kat.", maar daar krijgt u dus negen levens lang spijt van. Deze verse haarbal komt uiteraard uit de WEF-kattenbak van Davos, waar de muizen op tafel dansen en ze willen dat u een QR-code scant voordat u uw huisdier aait ofzo. Nou ja, wij weten het ook niet precies, dat laten we verder aan de experts die tot de meest geheime kamertjes weten door te dringen. U zult alles kwijtraken en gelukkig zijn, maar uw verloren poes kunt u dan wel weer terugvinden. Wat gaan ze hierna verzinnen? Vaccins voor katten? Word wakker mensen!