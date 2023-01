: ik zeg niet dat vlees eten fout is. Vlees is een deel van ons voedselpatroon. Ik ageer alleen op het feit dat men klakkeloos aanneemt dat alleen vlees de magische kracht heeft om je energie te geven. En zeker, er zullen charlatans tussen zitten, maar je moet wel oppassen om dit niet meteen gretig te gebruiken om andere goedwillenden verdacht te maken. Ik eet al 40 jaar geen vlees en vis, maar heb wel zelf kippen en eet hun eieren. Tot nu toe geen gebrek aan energie en nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Maar er zijn inderdaad mensen die een dieet zonder vlees niet kunnen verdragen. Maar goed, zoals gezegd, ik zeg niet dat vlees eten fout is, en dat een ieder vrij is in zijn keuze. Je kunt wel vraagtekens bij de hoeveelheid die mensen menen nodig te hebben en het enorme dierenleed dat, met name door de bio-industrie, hiermee gepaard gaat. De explosieve bevolkingsgroei werkt ook niet echt mee.En fabrieksvoer geldt waarschijnlijk voor 90% van de producten in de supermarkt. En misschien is een veganistisch leven wel een langzame manier van zelfmoord, maar dat is het eten van al die vleessnacks waarschijnlijk ook.