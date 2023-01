Volgende voetnoot in de slepende bitchfight tussen Bonkie en Gijs van Dam. U bent bekend met het verhaal: de twee deden foekie foekie en duizend jaar later beweerde de ene met heel veel omwegen dat hij was verkracht door de andere, maar al gauw bleek dat de soep wat minder heet gegeten zou moeten worden dan-ie werd opgediend. JBK kreeg een boomerang in zijn gezicht en werd aangeklaagd voor smaad. Het OM eiste zestig uur werkstraf, maarrrr: "De rechtbank vindt niet dat de journalist zich in dagblad Trouw schuldig heeft gemaakt aan smaad jegens tv-producent Gijs van Dam. (...) Twee uitspraken van Brandt Corstius vindt de rechtbank wel smadelijk, waaronder een persbericht in juli 2018 en een interview in de Volkskrant in januari 2020. Maar die uitlatingen schaart de rechtbank onder de vrijheid van meningsuiting in de context van het publieke debat." Hartstikke mooi en zo heeft de infographic weer een update ontvangen. Slotwoord: "Wel stelde hij voor om met Van Dam in gesprek te gaan om de hele affaire eindelijk af te sluiten." Nou pik, dat had je misschien helemaal aan het begin een keertje moeten doen.

UPDATE - Uitspraak hierrrrr. Niet strafbaar dus, en ontslagen van rechtsvervolging, WIN

Infographic versie 18-01-2023