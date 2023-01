Barbara Baarsma. Bekend van het CO2-budget. Bekend van gratuite feitenvrije meningen over het gepeupel. Bekend van HerstelNL. Bekend van heel snel weer weg zijn bij HerstelNL. Bekend van geen verantwoording willen afleggen voor heel snel weer weg willen bij HerstelNL. En bekend van de Sywertdeal. Die Barbara Baarsma. Die heeft met "haar" initiatief (samen met allemaal andere droeftoeters waaronder Jan-Jaap "DWDD had me nodig" van der Wal) 41.000 handtekeningen op internet opgehaald en vindt nu dat ze helemaal gelijk heeft dat er een kiesdrempel moet komen. De volgende zinnen staan echt in 'kwaliteitskrant' NRC.

"Ook op een ander punt lijkt de petitie de veronderstellingen van de staatscommissie te weerspreken. Remkes cs. beroepen zich op eerder onderzoek met twijfel over het belang van versplintering: „Over de versplintering is opgemerkt dat: (a) burgers dit een reëel probleem vinden en (b) het tegelijkertijd de vraag is of dat echt zo is, in die zin dat het aantal Kamerfracties over de jaren heen niet zo zeer stijgt maar veeleer schommelt.” Bovendien, zo vervolgt de commissie „werd bij veel burgers op dit punt een ambivalentie geconstateerd: men hecht zeer aan de evenredige vertegenwoordiging met een lage kiesdrempel, waardoor nieuwe groeperingen relatief gemakkelijk een zetel in de Tweede Kamer kunnen behalen”.

De snelheid waarmee de petitie – zelfs zonder een uitgekiende PR-campagne (aandacht in oa AD, Telegraaf, Trouw, steun van Jan-Jaap van der Wal, Huub Stapel en de Brabants Dagblad column van Tony van der Meulen, GS) – in omloop kwam en getekend werd, laat weinig ruimte voor ambivalentie. Veel burgers vinden dat de kiesdrempel omhoog moet. "

Weinig ambivalentie? Als 41.000 online handtekeningen "weinig ruimte voor ambivalentie" laten, dan moeten we ogenblikkelijk stoppen met 5G (52.424 ondertekeningen, zonder een uitgekiende PR-campagne), de pensioenleeftijd terugdraaien naar 65 (113.933 ondertekeningen, zonder een uitgekiende PR-campagne) en de zomertijd afschaffen (66.467 ondertekeningen, zonder een uitgekiende PR-campagne). Als alle burgers zo'n hekel aan die kleine splinterpartijtjes hebben, dan kunnen ze gewoon STOPPEN MET OP SPLINTERPARTIJEN STEMMEN. Maar ja. Dan heb je grote politieke groeperingen nodig, die grote groepen van de bevolking vertegenwoordigen. Misschien is dat wel het probleem.