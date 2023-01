Weet u wie er echt goed gaan de laatste tijd? Zeehonden! Die guitige vetkwabben waar Lenie 't Hart een natte Waddenzee van krijgt neuken zich momenteel helemaal suf, waardoor op de Britse stranden bij Norfolk het aantal pubs pups verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. En dat allemaal dankzij onze Noordzee. "At the moment the North Sea is providing enough fish for thousands of seals." Het kostte ons boten, banen, bedrijven en uiteindelijk vrijwel een complete industrie. Uw visje komt nu steeds vaker uit een kwekerij en wordt de wereld overgevlogen voordat het op uw bord belandt, want dat is beter voor het milieu. Maar daardoor vieren we nu wel dat die Ecomare-kleuters in onze Noordzee een uitgebreid buffet aan vers voedsel vinden en dat is goed nieuws. Misschien niet zo'n goed nieuws als het feit dat Donny Roelvink een kleinere kans heeft om zich voort te planten, maar alsnog goed nieuws. Geen idee wie nu onze zee gaat opruimen, maar dat zien we dan wel weer. Voor nu bejubelen we de zeehonden die tussen de windmolens genoeg voedsel vinden voor stevige familie-uitbreiding. We hopen voor ze dat ze waarderen wat we daarvoor hebben opgegeven, anders kloppen we de bontjassenindustrie nieuw leven in.