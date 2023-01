Had men zich beter kunnen richten op de nogal maffiose "offer you can't refuse" werkwijze van dubbele pet die Vollenbroek op zet.

"Huur stikstof-actievoerder Johan Vollenbroek in. Die kan voorkomen dat hij een stikstofzaak tegen je aanspant"

Wie geen last wil hebben van de honderden rechtszaken die stikstof-actievoerder Johan Vollenbroek voert, kan daaraan ontsnappen – en wel door Johan Vollenbroek als adviseur in te huren.

Dat lijkt niet alleen op belangenverstrengeling, maar is ook een verdienmodel dat riekt naar chantage. Zelfs de stikstof-rechtszaken die Vollenbroek heeft gewonnen komen in het vizier, nu blijkt dat hij privébelang heeft bij zaken die hij ‘in het algemeen belang’ heeft aangespannen. Dat geldt ook voor de honderden zaken die Vollenbroek nog heeft lopen. (...) Vollenbroek kan zo bescherming bieden tegen de algemeen belang-acties van MOB en tegelijkertijd zijn eigen bankrekening spekken. Remkes versterkt dit effect door de macht van MOB verder te vergroten. Stikstof lijkt zo gewoon een ordinair verdienmodel.

(...) Dat MOB en Vollenbroek twee handen op een buik zijn, is bekend, maar er lijkt dus ook sprake te zijn van een ernstig belangenconflict. Naast MOB (Mobilization for the Environment) is ‘Vollenbroek Milieuadvies’ als zelfstandige dienstverlener actief. Er bestaat ook nog een op winstbejag gestoelde ‘Vollenbroek Milieuadvies B.V.’ op hetzelfde adres. In 2008 was MOB zelf nog een ‘milieuadviesbureau’, maar nu is het kennelijk een ngo die ‘het algemeen belang’ zegt te vertegenwoordigen. De website van de BV is ook de website van MOB, althans volgens Dunn & Bradstreet.

Maar daar houdt de vereenzelviging tussen de winstgevende BV en de algemeen belang-beogende ngo ‘MOB’ niet op. De facturen die Vollenbroek uitstuurt voor zijn advies staan op het briefpapier van ‘Mobilization for the Environment’ (dat in het algemeen belang procedeert), maar zijn betaalbaar aan Vollenbroek zelf of mogelijk zijn BV. Dus Vollenbroek beschouwt MOB kennelijk als een deel van zijn dienstverlening – de algemeen belang-actie voor de eigen portemonnee? (...)

Dat Vollenbroek kan doen alsof hij een algemeen belang dient en er ondertussen zelf beter van wordt is een fout in de wet. Het is dan ook aan het kabinet of Eerste en Tweede Kamer om deze juridische sluiproute af te snijden. Tot die tijd zou voor rechters belangenverstrengeling van deze aard reden moeten zijn om claimanten als Vollenbroek de deur te wijzen."

