Foto twee en vijf hebben maandag mijn nieuwe bankstel afgeleverd, althans ze lijken er wel op. In gebrekkig Frans en Engels werd er gecommuniceerd. No, don’t place the bankstel in front of my houtkachel, there, in that corner! En het werd ook gewoon naar binnen gesleept ipv gedragen, gelukkig zat er genoeg verpakkingsmateriaal omheen wat ze na afloop niet meenamen.. Oui, that corner piece you have to click together ( moest ze ook nog uitleggen hoe ze het ding in elkaar moesten zetten ). Heb mijn niveau Engels wat aangepast naar hun niveau, anders kwamen we er niet uit. Toch fijn, fresh from the boat, maar wel al aan het werk, die zijn er dus gelukkig ook bij.