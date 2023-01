: toevallig heb ik daar dan weer meer zicht op. Voordat B zijn positie innam snakte het land na "redelijkheid", zoals het de afgelopen decennia ging, o.a. met Lula, was voor een/het groot/grootste gedeelte van de bevolking de maat vol. En zoals zo vaak in de geschiedenis, diegene die dan de macht "gegund" wordt begint vol goede moed maar maakt de situatie niet beter maar misschien wel slechter? Iig "baalt" de bevolking nog meer want er blijkt geen einde aan komen aan bijv. (met name!) de enorme corruptie. Wij in NL kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van maken als je daar niet woont, alles is in min of meerdere mate niet te doen, komt in alle porrien van de samenleving te tevoorschijn en verlamt alle goede wil vroeg of laat. Zo kan ik dus nog wel een uur doorgaan maar mijn conclusie is dat dat soort landen (ook bijv. Argentinië) verloren zijn tenzij er een revolutie komt met een goed einde, zoals bijv. SGP al decennia lang bestuurd wordt (ook veel ervaring mee). Anders blijven die landen verloren, komt mi nooit meer goed. Democratie voor dat soort landen is geen haalbare kaart jammer genoeg. Vergelijk het o.a. met Chili.