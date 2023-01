Het is allemaal The Wheel of Retailing…

Discounters beginnen goedkoop, zoals ooit Lidl en Aldi, dan gaan de marges omhoog, dan worden winkels luxer, een muziekje erbij, de prijzen omhoog.

Albert Hein is de beste supermarkt, maar ook de duurste.

De service is er bijna uitstekend.

Bij Lidl of Aldi kun je nauwelijks service verwachten, ofschoon het iets beter wordt.

Omdat de winkels duurder worden gaat de serviceverlening ook een beetje omhoog.

Over 10 jaar zitten Aldi en Lidl misschien op het niveau van Appie.

Zelf ga ik naar Dirk Overvecht.

Die winkel is gloednieuw en groot, zelfscan etc.

Dus over een paar jaar is Dirk niet meer de goedkoopste.

Onvermijdelijk.

The Wheel of Retailing dus.