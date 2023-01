Vrijdag, januari 6. Hardwerkend Nederland is alweer een week aan het werk. In het duister naar de zaak danwel de baas. 's Ochtends vroeg de luiken open. Vakken vullen. Want de schoorsteen. Die moet roken. Gas kost dan wel geen drol meer, maar daar merkt u pas eind juli wat van in de energierekening, als het alweer 40 graden is. Drie keer raden wie er nog op hun luie reedt in hun nest liggen? Juist, uw Tweede Kamer. Die hebben nog tot en met 16 januari VAKANTIE. Dat is dus nog volgende week, en het weekend daarna, plusnog de maandag. En dat allemaal van uw belastingcentjes.