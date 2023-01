: Dat wist ik niet. Kan je wel (beetje off-topic, maaar misschien mag het op deze nieuwjaarsdag) een vreemd verhaal vertellen. Wel een beetje macaber overigens. Ik was een keer op tour met mijn rockband, we kwamen terug uit Spanje of waren onderweg naar Spanje, weet niet meer, maar dan pakken we altijd 2 of 3 showtjes in Frankrijk mee (meestal Parijs / Bordeaux of Montpellier). We hadden met een Franse punkgroep gespeeld. (Franse bands touren eigenlijk alleen in Frankrijk zelf, vreemd genoeg). Die gasten reden de volgende dag in hun busje naar hun volgende optreden. Moesten onderweg even een sanitaire stop doen bij een benzinestation, iedereen blikjes, broodjes en zakken chips halen, beentjes strekken enz. en vroem, ze rijden weer weg, plotseling PATS ! Hele binnenkant van hun busje onder het bloed ! Later bleek dat die jongen die achter het stuur zat in zijn hoofd was geraakt door de verdwaalde kogel van een jager die 2 km verderop aan het jagen was. Niet met een smooth bore hagelgeweer of shotgun, maar met een high powered hunting rifle. Die jongen was hartstikke dood. Het was een ongeluk, een totaal bizar toeval. Als ze een halve sekonde eerder of een halve sekonde later waren vertrokken had hij nog geleefd.