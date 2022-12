Denk aan de Zwolseweg bij s'-Heerenbroek waar een stukje 50km is. De neiging is om een stukje harder te rijden. Niet doen want er staan minimaal 2 onopvallende auto's (busje en ander type) om een foto te maken. Wellicht irritant als je gewend bent iets af te zwakken naar 70 en dan maar gaat bumperkleven achter de slak. Niet doen want er is echt een goede reden om je precies aan die 50km te houden.