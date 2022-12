Ik was een jaar of 10, ik liep op een smalle stoep vlakbij ons huis.

Aan de andere kant komt een jongen aan, iets ouder dan ik.

De stoep was te smal, en ik stapte van de stoep af om om hem heen te lopen maar hij stapte ook van de stoep en versperde mij de weg.

Hij was wel iets groter dan ik maar ik was niet bang. Ik probeerde langs hem heen te komen maar hij ging steeds voor me staan.

"Zoek je ruzie joh? Wil je vechten?' zei ik tegen hem.

Toen pakte hij een mes uit z'n zak, maakt e een steekbeweging en zei: 'Kom maar op!'

Ik, nog steeds niet bang, ging in de vechthouding staan.

Hij ook en we stonden klaar om elkaar aan te vallen.

Opeens werd hij door een reusachtige hand in zijn nek gepakt en ik zag hem even van de grond loskomen.

Die reusachtige hand was van mijn vader, de metaalbewerker, die net van zijn werk kwam gefietst.

Met zijn andere hand pakte hij het mes af en smeet de jongen meters ver weg.

Ik denk dat hij nu nog steeds last van z'n nek heeft.

En ik was nog boos op m'n vader ook. 'Ik had hem best wel kunnen hebben', zei ik.

M'n vader zweeg en we liepen samen naar huis, we hebben het er nooit meer over gehad.