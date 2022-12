Dankzij de polariserende systeempers in de Randstad denkt half Nederland nu dat boeren altijd boos zijn, de hele dag vlaggen ondersteboven hangen danwel woedend op de snelweg zitten met hun trekkers. Maar niets is minder waar! Ze zijn namelijk gewoon aan het werk, het hele jaar, zodat u opeetdingen op uw bord hebt. Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de Regio? En de Regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig zei een of andere koning laatst nog met de kerstdagen. Waarvan akte. Morgen overhoring, dus let goed op de verschillen tussen een wiedeg, rotorkopeg en een schijveneg. Succes!