Prototype generatie-Z geval. Ongetwijfeld opgevoed als prinsesje, daarom het woord “nee” niet (er)kennen en daarna zichzelf volstrekt serieus gaan nemen. Ik noem dit gemakshalve het “Greta Thunberg syndroom”. Hetgeen altijd leidt tot misverstanden, een hoge mate van zelfoverschatting en dientengevolge kortsluitingen in het hoofd. Echter, op wonderbaarlijke wijze weten dit soort types toch altijd aandacht in de media te krijgen. Ik vermoed dat dit komt omdat ze in hun eentje een wandelend rariteitenkabinet zijn (dat doet het altijd leuk op tv) en omdat ze precies passen in het profiel van deugbrigade. De filmpjes bekijkende komen we tot de conclusie dat Milou in ieder geval overduidelijk - we blijven nog even in Winterfeeststemming - niet het helderste lampje in de boom is. Een soort combinatie van Emma Wortelboer en Laura Bromet.