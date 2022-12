Het Algemeen Dagblad stuurde de mensen van de 'Binnenlandredactie' op de valreep op pad om een kek verhaal te maken over GRIEP. Goh, een paar dagen geleden hadden we een totale griepepidemie des doods in Nederland, zou er nu nog steeds griep zijn? En belangrijker nog: zou griep zich iets aantrekken van Kerstmis? Dus hup daar ging het mosselboekje van Sergio Herman aan de kant en toen werd er toch een prachtig verhaal in de steigers gezet. Saskia Weerstand zelf is niet ziek, maar haar zoontje is wel ziek. Wat een catastrofe. En dan denkt u misschien dat dat alles is, maar nee hoor, dat is nog niet alles. "Ze is niet de enige in Nederland bij wie de kerstplannen aangepast moesten worden, blijkt uit de reacties onder de post en uit andere berichten op sociale media." Op Twitter zegt Ronald dat hij griep heeft. Irene schrijft op Facebook dat ze griep heeft. "Haha hier ook, volle koelkast en helft ziek", schrijft iemand anders. Conclusie onderzoeksvraag: neen, griep trekt zich niks aan van Kerstmis. En dit nobele journalistieke werk is dus verricht door de mensen van het Algemeen Dagblad, die voor ú met de poten in de klei staan terwijl ú een fazant naar binnen schuift (of ziek in bed ligt, natuurlijk).