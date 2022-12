Opmerkelijk: de lijst heeft zelf een "trigger warning"...

"Content Warning: This website contains language that is offensive

or harmful. Please engage with this website at your own pace."

Overigens vallen de samenstellers in hun eigen valkuil:

In plaats van: "trigger warning"

Gebruik: "content note"

Context: "The phrase can cause stress about what's to follow. Additionally, one can never know what may or may not trigger a particular person."

"Trigger" a particular person? Foei!