Moet wel lachen om de Stanford Universiteit die een lijst met verboden woorden heeft gepubliceerd en probeert om iedereen op een lijn te krijgen dat je bepaalde uitdrukkingen en idiomen niet meer kunt gebruiken.



De mooiste?

An aircraft’s black box – which “assigns negative connotations to the colour black” must instead be referred to as a “mystery box” or flight recorder. ... de negatieve ondertoon van de kleur zwart. Jawel.



Trans people become “non-gendering conforming folk”.

Oftewel, die moeten nu een heleboel meer typen om zichzelf duidelijk te maken. Dat zijn dan dus misschien non-gendering conforming non-binary folk. Heerlijk dat woke.



Meer lachen?

