O mensen wat was het glad hè. Op het ijs was het glad natuurlijk, ha, daar is het ijs voor, maar op straat was het ook glad. Vandaar dat de Spoedeisende Hulpen allemaal recordaantallen patiënten hadden (vanmiddag persalarm) en vandaar dat Jack van Gelder bijna was uitgegleden. Bijna! Niet helemaal, want Jack greep zich vast aan zijn autospiegel, wurmde zich naar zijn bumper en nou weten we nog steeds niet wie zich bij Studio Sport al die jaren grensoverschrijdend heeft gedragen, en hoe het kan dat de vrouw van Tom Egbers zich niet ogenblikkelijk heeft teruggetrokken uit het onderzoek, kennelijk gelden integriteitsnormen niet als je zelf onderzoek doet naar integriteitsschendingen. Enfin, u moet het Jack zelf maar horen vertellen. Over die val dan.