Die kans is er, toch lijkt het me waarschijnlijker dat Loekasjenko de sleutel is. Mocht die overstag gaan dan lijkt het me dat het prima lukt om de bevolking te blijven onderdrukken: nos.nl/artikel/2367691-zij-offerden-z.... Dat het Kremlin daar een stevige hand in heeft gehad lijkt me evident en die hebben recenter laten zien in Rusland dat die tegengeluiden in de kiem smoren: www.nd.nl/varia/varia/1112721/ruim-du... . Zolang er Russen in wit-Rusland zitten en de machthebbers in het Kremlin stevig in het zadel zitten zal Belarus niet imploderen.

Ik denk namelijk dat Loekasjenko er zit zolang hij ondersteund wordt vanuit Rusland, ongeacht of hij zijn leger in Oekraïne inzet of niet. Een machtswissel in wit-Rusland lijkt me daarom onwaarschijnlijk omdat er dan een onzekere situatie kan ontstaan waar het goed mogelijk is dat wit-Rusland implodeert.