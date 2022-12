Een "Cobra6" gooien naar een mens of een dier is tenminste poging tot doodslag. Te vergelijken met een handgranaat gooien. Toevallig zelf meegemaakt. Ik liep met mijn hond en een paar, ik vermoed kutmarokkanen, vonden het grappig om zo'n ding richting ons te gooien. Dat is best een explosie. Mijn hond schrok er amper van want die is zo koud als ijs maar ik had wel een hartverzakking. Dus ja, misschien dat 10 jaar cel overdreven is maar denk wel dat celstraf gewenst is. Sowieso voor alle klootmongolen die vuurwerk afsteken. Ze pleurden gisteren een, neem aan Cobra in mijn voortuin het grind raakte het voorraam. Nogmaals. Mijn hond schrok er amper van want die is niet bang voor explosies, maar toch.