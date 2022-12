Rechtgeaarde mannen die gewoon zeggen waar het op staat, a dying breed! Na af te studeren in ethiek aan de universiteit van het leven werd de Russische Viktor Bout eind vorige week door de VS uitgeruild tegen basketbalster Brittney Griner. Het eerste prangende discussiepunt was vervolgens of uw vrouw hem zou doen, maar een dag later zijn we aanbeland bij agendapunt twee: het Amerikaanse verlies van christelijke waarden.

Over de hele linie natuurlijk absurde en daarmee prachtige tv dit - soms in het Engels, soms in het Russisch. Over vergeving en dicht bij jezelf blijven. Zijn antwoord op de vraag of hij iets anders gedaan zou hebben met zijn leven als hij wist dat het hem 14 jaar in een Amerikaanse gevangenis op zou leveren:

"It's difficult to live on the callings of your heart. But if you listen in your heart, yes sometimes you get into trouble. But, you never betrayed yourself. And this inner peace gives you enough strength to go through everything. Why? Because you don't have a conflict inside of you. It doesn't matter what, you have peace and tranquility. Because you're trusting your heart. You trust the callings of your blood. And you're never fighting who you are."

Russen.

WOKE!!!!

Een ondertitelde compilatie

Het hele interview - live vertaald