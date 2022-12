Wraak nemen doen we gelukkig niet in Nederland. En dat scheelt het gerecht een hele boel overwegingen. Pietje sloeg Jantje, gaat Jantje nog wat terug flikken? Nee, Jantje zit in een hoekje te huilen? Nou dan is het zo ook wel verholpen. Dus eigenlijk heeft de politie geen doel voor ogen door middel van vervolging. Het zijn maar spullen, het zijn maar emoties en zenuwen. Zonde, maar justitie heeft niets te vrezen van een mak burgertje. We verleggen de prioriteiten naar privacy, discriminatie, en statistieken.