Off topic, want ik wil niet voor een ooievaar tribunaal pleiten, maar:

we vertroetelen de ooievaar ondertussen alsof het om een nationaal symbool gaat. Hebben je je wel eens afgevraagd wat er aan jonge aanwas van weidevogels aan de ooievaar ten prooi valt? Daar is geen kruid tegen gewassen...

Waar de ooievaar emotioneel geadopteerd hebben is de doorsnee Nederlander niet meer in staat om een kievit van een grutto of een wulp te onderscheiden. In het deel van Nederland waar ik zit hebben de laatste drie geen schijn van kans meer. De aantallen zijn indrukwekkend gedaald, de laatste tien tot vijftien jaar.

Vraag het me niet, want ik heb ook geen oplossing, sorry.